В Газе погиб сын министра и экс-главы Генштаба Израиля

В боях в секторе Газа погиб 25-летний Галь Айзенкот, сын бывшего начальника Генштаба Армии обороны Израиля и члена узкого военного кабинета Гади Айзенкота.

Израильские СМИ пишут, что Галь был резервистом, получил тяжелое ранение вследствие взрыва в шахте тоннеля в Джебалии. Он был доставлен в критическом состоянии в больницу, где медики констатировали его смерть.

Сообщается, что Гади Айзенкот узнал о смерти сына во время посещения южного командования израильских войск. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с гибелью Галя Айзенкота.