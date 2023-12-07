Мирзоян готов встретиться с Байрамовым

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с советником Госдепа по переговорам на Южном Кавказе Луи Боно выразил готовность провести встречу с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

«Собеседники затронули вопросы, связанные с региональной безопасностью и стабильностью. Были обсуждены последние события в процессе регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и подходы сторон к проекту мирного договора. Армянская сторона положительно отреагировала на предложение госсекретаря США Блинкена о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне», - отмечается в сообщении.