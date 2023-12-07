Председатель Евросовета Шарль Мишель приветствует крупный прорыв, достигнутый между Азербайджаном и Арменией. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«В частности, приветствуем освобождение задержанных. Установление и углубление двустороннего диалога между сторонами было ключевой целью Брюссельского процесса под руководством ЕС. Сегодняшний прогресс является ключевым шагом. Сейчас я призываю лидеров как можно скорее заключить мирное соглашение», - написал Мишель.