Шарль Мишель о ключевом шаге Алиева и Пашиняна официальное заявление
Председатель Евросовета Шарль Мишель приветствует крупный прорыв, достигнутый между Азербайджаном и Арменией. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«В частности, приветствуем освобождение задержанных. Установление и углубление двустороннего диалога между сторонами было ключевой целью Брюссельского процесса под руководством ЕС. Сегодняшний прогресс является ключевым шагом. Сейчас я призываю лидеров как можно скорее заключить мирное соглашение», - написал Мишель.
Delighted to welcome a major break through in 🇦🇲- 🇦🇿 relations as they issue a joint statement.— Charles Michel (@CharlesMichel) December 7, 2023
Welcome in particular release of detainees and unprecedented opening in political dialogue.
Establishing and deepening bilateral dialogue between sides has been a key objective of…
Отметим, что в результате переговоров между Администрацией президента Азербайджана и Аппаратом премьер-министра Армении достигнута договоренность предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами. Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджан освобождает 32 армянских военнослужащих. В свою очередь, Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, освобождает 2 азербайджанских военнослужащих.
В качестве доброго жеста Армения отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН(СОР-29) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджана. Азербайджан и Армения надеются, что другие страны Восточноевропейской группы также поддержат кандидатуру Азербайджана. В качестве доброго жеста Азербайджан поддерживает кандидатуру Армении из Восточноевропейской группы на членство в Бюро СОР.