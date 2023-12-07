Россияне рекордно скупают наличную валюту

Россияне усиленно запасаются наличной валютой. В октябре население РФ перевело в наличную валюту 95,8 млрд руб., или более $1 млрд, сообщил российский Центробанк.

Это максимум с февраля-марта 2022 г., когда во время паники из-за начала войны россияне купили или сняли со счетов валюты почти на 1,3 трлн рублей, пишет The Moscow Times.

На руках у российских домохозяйств сейчас наличной валюты почти на $100 млрд — 8,98 трлн руб. на 1 ноября, по данным ЦБ (официальный курс в тот день был 92,02 руб./$).

Валютные средства населения в банках в октябре сократились на $600 млн (58 млрд руб.), сообщал ЦБ России, но так происходит каждый месяц: хранить сбережения на валютных счетах небезопасно, привычные доллар и евро объявлены «токсичными».

В ноябре россияне продолжали покупать валюту. Данных об операциях с наличными еще нет, но на бирже они за месяц приобрели валюты на 115 млрд руб. и еще 48 млрд руб. — через крупнейшие банки, сообщил ЦБ, уточнив, что «практически весь объем покупок пришелся на доллары и евро».