Так идет операция Израиля в Газе видео
Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео, заснятое камерой GoPro одного из боевиков ХАМАС, засевших в здании в Джабалии. Видео попало в руки израильских солдат после ликвидации боевиков.
На нем можно видеть троих ползущих к окну с противотанковым ружьем RPG и автоматом Калашникова боевиков. Они тихо подползают к окну с намерением открыть стрельбу. На финальном кадре - удар беспилотника по дому, в результате которого боевики были ликвидированы.
Также появились видео и фотографии, сделанные в Джебалии, с десятками практически обнаженных мужчин, сидящих на земле и держащих руки за спиной. Их одежда и обувь разбросаны. Мужчин охраняют военнослужащие ЦАХАЛ.
На ежевечернем брифинге официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари прокомментировал видеосвидетельства, поступающие из Газы. По его словам, боевики ХАМАС массово сдаются в плен.