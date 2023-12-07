Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео, заснятое камерой GoPro одного из боевиков ХАМАС, засевших в здании в Джабалии. Видео попало в руки израильских солдат после ликвидации боевиков.

На нем можно видеть троих ползущих к окну с противотанковым ружьем RPG и автоматом Калашникова боевиков. Они тихо подползают к окну с намерением открыть стрельбу. На финальном кадре - удар беспилотника по дому, в результате которого боевики были ликвидированы.