В Газе убит один из организаторов атаки 7 октября

Армия Израиля и Служба общей безопасности (ШАБАК) ликвидировали в секторе Газа Абд аль-Азиза Рантиси, главу наблюдательной службы в системе военной разведки ХАМАС.

В сообщении отмечается, что Рантиси принимал активное участие в подготовке нападения, устроенного ХАМАС на юге Израиля 7 октября.

Абд аль-Азиз Рантиси был убит ударом с воздуха. Вместе с ним убит и Ахмед Айюш, отвечавший в разведке ХАМАС за сбор и обработку фото- и видеоматериалов.