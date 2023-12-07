Глава МИД Британии предупредил США: «Путин вернется за добавкой»

Война в Украине угрожает не только европейской безопасности, но и безопасности США, поэтому следует сосредоточиться на этом конфликте, заявил глава британского МИД и бывший премьер Дэвид Кэмерон в интервью Sky News.

«Мы должны помогать Украине, для меня это борьба нашего поколения. <...> Мы знаем, как [может быть] с Путиным, если мы не остановим его здесь, он вернется за добавкой», — заявил глава Форин-офиса.

По его словам, это достаточно сильный аргумент.

Накануне президент США Джо Байден, обращаясь к Конгрессу с призывом одобрить законопроект, который включает помощь Украине в размере $60 млрд, заявил о риске атаки России на страны НАТО в долгосрочной перспективе. «Если Путин возьмет Украину, он не остановится там. Важно посмотреть в долгосрочной перспективе. <...> Путин нападет на союзников по НАТО, если он продолжит продвигаться, он атакует союзников НАТО», — сказал американский президент.

Сенат США в день выступления Байдена заблокировал законопроект с выделением помощи Украине, Израилю, Тайваню и на ряд других целей. Законодатели не могли достичь соглашения по этой инициативе, поскольку республиканцы настаивали на большем внимании к финансированию пограничной службы.