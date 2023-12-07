Гиркин опасается, что его «амнистируют» как Пригожина

Экс-командующий сепаратистов Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков), который находится в настоящее время под арестом по обвинению в публичных призывах к экстремизму, заявил, что ждет обвинительного приговора, но опасается, что его уберут как главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В интервью российским журналистам Гиркин заявил, что ожидает, что попадет за решетку «на неопределенный срок». «Вообще, я рассматриваю это событие как интересный прецедент: после вынесения обвинения у меня не остается места на Земле, где бы меня признавали законопослушным гражданином. На Западе я уже признан террористом после приговора Гаагского трибунала. А на родине меня, видимо, ждет сомнительная слава экстремиста», - заявил Гиркин.

Он считает, что дело против него возбудили на фоне «растущей внешней и внутренней нестабильности России, ощущения властью непрочности своего положения».

«Мой арест произошел через месяц после мятежа Пригожина. Больше всего я опасаюсь, что вместо обычного уголовного наказания меня «амнистируют» так же, как и Повара», - сказал Гиркин.

7 декабря российский суд оставил Гиркина под стражей еще на полгода.