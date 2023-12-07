Япония передаст Украине 4,5 млрд долларов

Япония предоставит Украине помощь в размере 4,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Хочу поблагодарить Японию за очень своевременное и нужное решение по поддержке Украины. 4,5 миллиарда долларов – это общая сумма, и первую часть – 1,5 миллиарда мы ожидаем уже в январе. Большая часть этого пакета помощи – весной», – цитируют украинские СМИ Зеленского.

Президент отметил, что Япония последовательно и принципиально поддерживает Украину, и поблагодарил за эту помощь.