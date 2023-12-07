В России стали продавать яйца поштучно: из-за роста цен

Так, в Крыму, где за десяток яиц просят уже 200 руб., покупателям предлагается покупать яйца по 20 руб. за штуку, чтобы сделать продукт более доступным. Яйца расфасованы по пять и десять штук. Но купить одно или два яйца нельзя, только пакетом, приводят СМИ слова продавцов в магазинах.

Подобное наблюдается также в Оренбурге и Новосибирске, где ритейлеры адаптируются к изменениям покупательной способности населения и позволяют приобрести необходимое количество яиц без необходимости покупки целого десятка.

По информации Росстата, в октябре яйца подорожали в 14 субъектах РФ на 20,1–39,9%, в 52 субъектах – на 10,1–20%. Ранее глава Союза потребителей России Петр Шелищ посоветовал россиянам заводить кур и переходить на подсобные хозяйства из-за роста цен на яйца.