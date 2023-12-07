$10 миллионов за информацию о двух россиянах

The Insider в своей статье пишет, что, согласно обвинительному заключению, группа хакеров взломала компьютеры в США и странах-союзниках и похитила информацию, использованную в операциях по оказанию злонамеренного иностранного влияния, чтобы повлиять на выборы в Великобритании в 2019 году. Обвинения также выдвинула Великобритания.

Большое федеральное жюри в Сан-Франциско вынесло обвинительное заключение пока что в отношении двух россиян — офицера Центра информационной безопасности («18-й центр») Руслана Александровича Перетятько, а также Андрея Станиславовича Коринеца.

По данным The Insider, к кампании по взлому также причастны сотрудники Центра радиоэлектронной разведки на средствах связи, известного как «16-й центр». Согласно данным Минюста США, Руслан Перетятько является гражданином России и сотрудником ФСБ, проживает в Сыктывкаре. Андрей Коринец также проживает в Коми, однако ведомство не указывает его место работы.

В дополнение к обвинительному заключению Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) объявило, что наложило санкции как на Перетятько, так и на Коринеца за их участие во вредоносной кибердеятельности. Более того, Великобритания ввела собственные санкции, а Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до $10 млн за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение Перетятько и Коринеца, а также их сообщников.

В обвинительном заключении говорится, что Перетятько и Коринец входят в так называемую хакерскую «группу Каллисто» (Callisto Group, под этим именем отслеживается финской F-Secure). В заключении уточняется, что группа также известна под названиями Dansing Salome (под этим именем отслеживается Kasperskiy Lab), SEABORGIUM и STAR BLIZZARD (отслеживается Microsoft Threat Intelligence), COLDRIVER (отслеживается Google) и TA446 (отслеживается Proofpoint). Группа проводит кибершпионские атаки против военнослужащих, госчиновников, аналитических центров и журналистов в странах НАТО, регионах Балтии, Скандинавии и Восточной Европы.