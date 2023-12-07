Резервы Центробанка Турции стали рекордными

Резервы Центрального банка Турции выросли до исторического максимума, составив 140,1 миллиарда долларов, передает TRT Haber.

«Резервы Центрального банка увеличились на 41,7 миллиарда долларов с конца мая и достигли исторического максимума в 140,1 миллиарда долларов», — сообщает телеканал.

Центробанк Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится, и с июня повысил ставку с 8,5% до 40%. Глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан в июле заявила, что турецкая экономика стабилизируется в 2025 году.