Американское безумие: Вашингтон оставил без помощи Украину с Израилем наша корреспонденция
Приверженности Америки помощи Украине был нанесен сокрушительный удар. В среду американский Сенат заблокировал билль о выделении 110.5 миллиардной помощи Украине и Израилю, на которой настаивал президент Джо Байден.
Ранее предполагалось, что этот пакет одобрят 60 сенаторов и он пройдет. Но этого не произошло — за него выступили 49 сенаторов, а против 51. Это было бы голосованием строго по партийным спискам - демократы - «за», республиканцы - «против», если бы не знаменательные исключения. Лидер демократического большинства Чак Шумер сам выступил против законопроекта. Его аргументы заключались в том, что условием для одобрения этой помощи Украине и Израилю были непомерные требования республиканцев по укреплению южной границы США с Мексикой.
Республиканцы утверждают, что меры по границе, которые предлагает Байден, недостаточны, поскольку они касаются лишь решения вопроса о предоставления незаконным мигрантам убежища, а надо радикально укрепить контроль вдоль всей границы, усилить патрули и завершить строительство стены, которую пробивал, но не успел закончить экс-президент Дональд Трамп.
Члены «партии слона» говорят, что они не дадут «зеленый свет» помощи Украине и Израилю, если не будет комплексно решен вопрос о границе. Для них это главный приоритет, а военная помощь Киеву вторична.
К республиканцам присоединился также независимый сенатор — левак из штата Вермонт 82-летний Берни Сандерс. В последних президентских кампаниях он выставлял свою кандидатуру, но не получил достаточной поддержки даже со стороны университетских социалистов. Утешительным призом для него стала премия Grammy, присужденная в 2020 году за Лучший разговорный альбом. Он назывался «Это правильно - быть злым на капитализм».
В этот раз Сандерс отказался поддержать законопроект, поскольку он «испытывает беспокойство» в связи с нынешней «негуманной военной стратегией» Израиля против палестинцев.
Означает ли это то, что блокировкой пакета помощи союзникам в столь тяжелый для них час, Америка окончательно похоронила свои обязательства и начала окапываться в соответствии с планом Трампа и его ультраправого воинства по периметру своих границ?
Вероятно, нет. Об этом, в частности, сказал сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд, один из ведущих переговорщиков от своей партии по вопросу помощи. «Это не конец, - сказал он. — Давайте добьемся перезагрузки и продолжим работу».
Голосование предводителя демократов в сенате Чака Шумера также, как утверждают эксперты, не означают предательства по отношению к однопартийцам. Шумер таким образом в соответствии с процедурными нормами в верхней палате заложил основу для нового голосования в не столь отдаленном будущем.
Президент Байден, который поначалу обвинил сенаторов в «безумии», по всей видимости, готов смягчить свою еще недавно весьма жесткую позицию. Как пишет американская «всезнайка», издание Politico он оставил открытой дверь для дальнейших переговоров, сообщив о своей «готовности к значительным компромиссам». Байден также выразил признательность сенатору Лэнкфорду, назвав его «приличным парнем».
Сенатор-демократ Майкл Беннет, который активно участвовал в двухпартийных переговорах, предлагает Байдену заключить сделку с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконеллом, который ратует за помощь как Израилю, так и Украине. Другие законодатели полагают, что переговоры президента должны пройти в более широком масштабе и включать также лидера большинства в сенате Шумера и спикера Палаты представителей Майка Джонсона.
Байден обеими руками за такие переговоры. Однако время уходит, до Рождества у «слуг народа» будет целая неделя отдыха и обещания, сыпавшиеся недавно со всех сторон, о том, что вопрос о выделении помощи Израилю и Украине будет решен до конца года, представляются уже не слишком реалистичными.
Но многие сенаторы все же настроены на достижение этой цели. «Если я должен будут находиться здесь на это долбанное Рождество («fucking Christmas»), то точно буду здесь, потому что фонды для Украины должны быть выделены, - говорит сенатор-демократ Джон Тестер из Монтаны. — И я готов работать 24/7, чтобы добиться этого».
Рождество, конечно, ни в чем не виновато, запор случился в головах американских законодателей. Но даже их зашкаливающие эмоции говорят о том, что для Украины, как и для Израиля не все еще потеряно. Апатия на Капитолийском холме была бы намного хуже.