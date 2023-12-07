Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 01:36

Приверженности Америки помощи Украине был нанесен сокрушительный удар. В среду американский Сенат заблокировал билль о выделении 110.5 миллиардной помощи Украине и Израилю, на которой настаивал президент Джо Байден. Ранее предполагалось, что этот пакет одобрят 60 сенаторов и он пройдет. Но этого не произошло — за него выступили 49 сенаторов, а против 51. Это было бы голосованием строго по партийным спискам - демократы - «за», республиканцы - «против», если бы не знаменательные исключения. Лидер демократического большинства Чак Шумер сам выступил против законопроекта. Его аргументы заключались в том, что условием для одобрения этой помощи Украине и Израилю были непомерные требования республиканцев по укреплению южной границы США с Мексикой.

Республиканцы утверждают, что меры по границе, которые предлагает Байден, недостаточны, поскольку они касаются лишь решения вопроса о предоставления незаконным мигрантам убежища, а надо радикально укрепить контроль вдоль всей границы, усилить патрули и завершить строительство стены, которую пробивал, но не успел закончить экс-президент Дональд Трамп. Члены «партии слона» говорят, что они не дадут «зеленый свет» помощи Украине и Израилю, если не будет комплексно решен вопрос о границе. Для них это главный приоритет, а военная помощь Киеву вторична. К республиканцам присоединился также независимый сенатор — левак из штата Вермонт 82-летний Берни Сандерс. В последних президентских кампаниях он выставлял свою кандидатуру, но не получил достаточной поддержки даже со стороны университетских социалистов. Утешительным призом для него стала премия Grammy, присужденная в 2020 году за Лучший разговорный альбом. Он назывался «Это правильно - быть злым на капитализм».

В этот раз Сандерс отказался поддержать законопроект, поскольку он «испытывает беспокойство» в связи с нынешней «негуманной военной стратегией» Израиля против палестинцев. Означает ли это то, что блокировкой пакета помощи союзникам в столь тяжелый для них час, Америка окончательно похоронила свои обязательства и начала окапываться в соответствии с планом Трампа и его ультраправого воинства по периметру своих границ? Вероятно, нет. Об этом, в частности, сказал сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд, один из ведущих переговорщиков от своей партии по вопросу помощи. «Это не конец, - сказал он. — Давайте добьемся перезагрузки и продолжим работу». Голосование предводителя демократов в сенате Чака Шумера также, как утверждают эксперты, не означают предательства по отношению к однопартийцам. Шумер таким образом в соответствии с процедурными нормами в верхней палате заложил основу для нового голосования в не столь отдаленном будущем. Президент Байден, который поначалу обвинил сенаторов в «безумии», по всей видимости, готов смягчить свою еще недавно весьма жесткую позицию. Как пишет американская «всезнайка», издание Politico он оставил открытой дверь для дальнейших переговоров, сообщив о своей «готовности к значительным компромиссам». Байден также выразил признательность сенатору Лэнкфорду, назвав его «приличным парнем».