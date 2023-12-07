Как пишут журналисты, каждый из них оснащен двумя камерами, инфракрасной оптикой, спутниковым приемником, двигателем мощностью 300 л.с. и боеголовкой массой 250 кг.

Также на видео показаны корпусы дронов следующего поколения, которые, утверждается, оснащены более тяжелыми боеголовками.

Журналисты также пообщались с командиром флота морских беспилотников военной разведки Украины с позывным «13». Он непосредственно участвовал в нескольких успешных атаках на российские корабли, в том числе в спецоперации вблизи поселка Черноморское Крыма 10 ноября 2023 года. Он рассказал, что на рассвете того дня украинские морские беспилотники зашли в порт, минуя противолодочные сетки. Когда военные РФ заметили их, то открыли пулеметный огонь, однако не смогли помешать движению дронов.

«В результате атаки морские беспилотники уничтожили два десантных катера классов «Акула» и «Серна» с загруженным на борт бронетранспортером. Еще один дрон взорвался в ремонтном доке», - говорится в сообщении.