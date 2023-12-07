Запретили выезд из России в Грузию

Движение всех видов транспорта приостановлено на Военно-Грузинской дороге из-за сбоя в работе информационной системы на КПП «Дарьял», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

«По просьбе пограничного управления Грузии в связи со сбоем в работе информационной системы на контрольно-пропускном пункте «Дарьял» запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 22:20 мск 7 декабря 2023 года до особого распоряжения», - говорится в сообщении.

В настоящее время Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.