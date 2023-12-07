Ильхам Алиев: «Я был удивлен, что встречу созвали без меня»

«Встреча в Гранаде была запланирована на 5 октября… в тот же день Европейский парламент организовал дискуссии по Азербайджану. Таким образом, они намеренно планировали принятие этой антиазербайджанской резолюции именно в тот день, когда я должен был быть в Гранаде, чтобы продемонстрировать свою позицию по Азербайджану. Это тоже была причина, почему я решил не участвовать». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на форум « Карабах : Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», отвечая на вопрос Дарьи Ищенко из Немецкого института международных отношений и безопасности, почему Баку не участвовал в переговорах в Гранаде.

«…Эта встреча должна была состояться через две недели после антитеррористической операции, через две недели после полного изменения ситуации на земле. Следовательно, встречу следует подготовить. Какие документы мы планируем принять? Какие заявления будут сделаны? Как будет согласовываться заявление? Об этом ничего не сказано. Нет никакой информации об этом. Вот поэтому-то я и не участвовал, но был очень удивлен, что эту встречу созвали без меня. В русском языке есть такая поговорка: «Без меня меня женили». Она означает, что меня женили без моего участия. Так как же они могут принимать резолюцию по Азербайджану и Армении вчетвером, без меня? Я до сих пор не могу понять.

Такова нынешняя ситуация. Что мы имеем сейчас на столе? У нас есть процесс посредничества, который организует Европейский совет. У нас есть процесс переговоров между министрами иностранных дел, который мы называем «московским треком». И до недавних знаменитых слушаний в Конгрессе США у нас был так называемый «вашингтонский трек», где министры иностранных дел встречались в Вашингтоне. Но теперь, кажется, вашингтонский трек сошел со сцены», - сказал президент Алиев.