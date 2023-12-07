Ильхам Алиев: «Нынешняя администрация пытается разрушить наши отношения с США»

«Официальный представитель Госдепартамента, находящийся сегодня (6 декабря – ред.) здесь, в Баку, сказал, что с Азербайджаном «не будет никаких дел в обычном режиме». И обвинил Азербайджан в том, чего Азербайджан не делал. Таким образом, если «не ведутся дела в обычном режиме», это означает, что «в обычном режиме дела не ведутся» по всем направлениям . Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на форуме « Карабах : Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», отвечая на вопрос Дарьи Ищенко из Немецкого института международных отношений и безопасности.

Глава государства отметил, что впервые в истории азербайджано-американских отношений, «имеющих стратегическое значение для обеих стран, было объявлено о введении ограничения на визиты высокопоставленных официальных лиц Азербайджана в США. Я не знаю, по какой причине, но нынешняя администрация пытается разрушить отношения».

«Тогда мы сказали: хорошо, если не будет высокопоставленных официальных визитов из Азербайджана в США, то как наш министр иностранных дел сможет туда поехать? Вы говорите, что визитов не будет, но приглашаете нашего министра иностранных дел. Можете ли вы объяснить нам это?» - задается вопросом глава государства.

Далее президент Алиев указал, что «…это означает, что Вашингтон уходит со сцены. Так, либо они нам говорят, что мы продолжаем вести дела как обычно, - и я надеюсь услышать это сегодня, - и мы восстановим вашингтонский процесс, либо останутся только Брюссель и Москва, а может быть, процесс будет и двусторонним. Потому что, например, могу вам сказать, что 30 ноября на нашей условной границе встретились сопредседатели комиссий Армении и Азербайджана по делимитации и обсудили вопросы делимитации. Так что между Азербайджаном и Арменией может быть даже просто двусторонний трек без какого-либо посредничества. Это тоже вариант. Посредничество, я думаю, может быть полезным с точки зрения предложения посредниками некоторых идей, которые обе стороны по каким-то причинам не могут проработать. Но если процесс посредничества завершится, то это будет двусторонний трек».