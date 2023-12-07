Ильхам Алиев: «Мы все знаем, как большевики отобрали Зангезур у Азербайджана»

«Если Армения считает, что нам нужен мир больше, чем им, думаю, они ошибаются. Нам нужен мир так же, как и им. Если им это нужно, то это нужно нам. Если им не нужно, то и нам не нужно. Еще до антитеррористической операции в своих контактах с армянской стороной, будь то в Брюсселе в присутствии президента Шарля Мишеля или в кулуарах каких-то международных мероприятий, я говорил, что если вы не признаете территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах, то мы не признаем вашу территориальную целостность. Если вы продолжите оспаривать нашу территориальную целостность, мы будем оспаривать вашу территориальную целостность». Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на форуме « Карабах : Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», отвечая на вопрос директора Международного института мира Стефани Фенкарт.

По словам главы государства, он сказал армянской стороне, «что… у нас больше прав, больше исторических прав не признавать вашу территориальную целостность, потому что мы все знаем, как выглядят карты Южного Кавказа в начале XX века. Они доступны. Мы все знаем, как большевики отобрали Зангезур у Азербайджана в ноябре 1920 года и передали его Армении менее чем через полгода после советизации Азербайджана. Эта часть территории была отобрана у нас. Поэтому я сказал ему, что у нас больше исторических, политических и юридических прав оспаривать вашу территориальную целостность. Так что я вам не советую так делать. То же самое происходит и сейчас. Так что, если они признают территориальную целостность Азербайджана не заявлениями, а подписью, то и мы сделаем то же самое».

Президент Ильхам Алиев еще раз напомнил, что Азербайджан не планирует «оккупировать армянскую территорию, как иногда нас безосновательно обвиняют в этом. Если бы мы хотели, мы бы это уже сделали. Я могу сказать это абсолютно открыто. Для нас это не является большой проблемой, с любой точки зрения. В течение одного дня они сложили оружие в Карабахе, и мы подняли в Ханкенди наш флаг. Таким образом, мы не хотим этого снова. Тот факт, что мы этого не делаем, означает, что то, что я говорю, правильно. Но в то же время мы хотим, чтобы в будущем не было никакого потенциального риска для Азербайджана».