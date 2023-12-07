Алиев: «Если мы заметим серьезную военную установку в Армении, должны будем реагировать»

Азербайджан наблюдает за тем, как Франция поставляет Армении бронемашины, «которые никто не хочет покупать. Они не представляют для нас никакой опасности. Но если мы заметим там какую-то серьезную установку, способную нанести ущерб, должны будем реагировать. И я поставил всех в известность об этом. Так что жалоб не будет».

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности»

По его словам, Азербайджану «придется реагировать, потому что каждая страна должна защищать свой народ. И я надеюсь, что в этом не будет необходимости. Но для этого этим новым армянским спонсорам, которые хотят сыграть роль нового старшего брата, следует расслабиться и наслаждаться жизнью в своей прекрасной столице».