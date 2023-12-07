Ильхам Алиев: «Мадам Ева Кайли уже не там»

«Мы сожалеем о том, что организаторы антиазербайджанского оркестра промывают мозги остальным. Поэтому многие из них считают, что Азербайджан именно такой, каким его представляют им вот эти люди. К счастью, некоторые из антиазербайджанских активистов уже не там. Как, например, мадам Ева Кайли, которая была одной из активисток антиазербайджанского фронта. Но мы знаем, что с ней случилось, это было в СМИ».

Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности»