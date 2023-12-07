Ильхам Алиев: «Мадам Ева Кайли уже не там»
«Мы сожалеем о том, что организаторы антиазербайджанского оркестра промывают мозги остальным. Поэтому многие из них считают, что Азербайджан именно такой, каким его представляют им вот эти люди. К счастью, некоторые из антиазербайджанских активистов уже не там. Как, например, мадам Ева Кайли, которая была одной из активисток антиазербайджанского фронта. Но мы знаем, что с ней случилось, это было в СМИ».
Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности»
Глава государства отметил, что «Европарламент должен сначала решить свои собственные проблемы с коррупцией, прежде чем обвинять кого-то в каких-либо проступках».
Президент Алиев также сказал, что «когда они неверно толкуют ситуацию на Кавказе, когда они обвиняют нас — страну, подвергшуюся оккупации, разрушениям и геноциду, — в восстановлении нашего суверенитета и территориальной целостности, то противопоставляют себя десятимиллионному азербайджанскому народу. Они должны это понять. Если они выбирают меня в качестве мишени и используют оскорбительные высказывания в мой адрес, для меня это ничего не значит. Но для азербайджанского народа, который стоит и стоял за мной во время войны, во время антитеррористической операции и сейчас, это сигнал, что эта группа людей относится к Азербайджану как к врагу. Это вызывает сожаление, конечно. Производимый ими шум неприятен, но не вреден. Мы можем с этим жить, но это неприятно».