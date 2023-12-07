Алиев о переселении азербайджанцев в села Армении

Большинство сел в Армении, где проживали азербайджанцы, либо разрушены, либо заброшены. Из-за плохой демографической ситуации в Армении они не могут организовать заселение азербайджанских сел так, как им хотелось бы. В некоторых они живут, но большинство из этих сел пустует.

«...В вопросах или комментариях уже упоминалось о некоторых исторических параллелях вроде франко-германского сближения. Я бы добавил сюда и советско-германское сближение после такой кровавой Второй мировой войны. Менее чем за два десятилетия СССР и ФРГ стали близкими партнерами, не говоря уже о ГДР, которая вместе со своим населением сразу же была признана в качестве очень дружественной по отношению к жителям Советского Союза страной. Считаю, что произошедшее между СССР и Германией — это отличный пример примирения. Поэтому мы думаем и знаем, что азербайджанцы, корни которых на территории сегодняшней Армении, стремятся вернуться обратно. Некоторые из них могут рассматривать возможность переселения в свои села, что, думаю, абсолютно реально. А некоторые хотят просто поехать туда, чтобы посетить могилы своих предков. Некоторые же хотят просто поехать, посетить эти земли и вернуться обратно. Так что это должно быть разрешено», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев указал, что «Армения не должна блокировать естественную гуманитарную потребность сотен тысяч азербайджанцев, депортированных оттуда. Мы демонстрируем, как это должно быть. Мы показываем, как нужно охранять собственность, религиозные объекты, и это может увидеть каждый, кто едет сейчас в Ханкенди и в другие места, где проживало большинство армянского населения. Итак, мы ожидаем, что они сделают то же самое. И это будет демонстрацией их воли к миру».