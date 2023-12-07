Ильхам Алиев: «Ответвление пойдет через Зангилан, Иран, Нахчыван...»
Разработана обширная повестка сотрудничества в сфере транспорта, инвестиций в энергетику, в автомобильную промышленность. …Это партнерство, которым могут гордиться обе стороны (Азербайджан и Узбекистан – ред.), и с большим потенциалом на будущее. Мы только в начале наших совместных инвестиционных проектов. Уже создан совместный инвестиционный фонд с первоначальными резервами в 500 миллионов долларов. И команды уже работают над определением проектов в обеих странах, а также в третьих странах, в которые мы будем совместно инвестировать».
Об этом, в частности, сказал президента Азербайджана Ильхам Алиев на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», отвечая на вопрос представителя Узбекистана Азизы Умаровой.
Президент Азербайджана поздравил Узбекистан, Кыргызстан и Китай с запуском железной дороги: «Я знаю, что этот проект обсуждался много лет, и теперь уже официально объявлено о его начале. Конечно, это будет огромный вклад в Срединный коридор, и для нас он будет очень привлекательным, так как маршрут передвижения направлен в сторону Каспия. Даже сейчас, без этой железной дороги, существуют возможности для использования Транскаспийского маршрута узбекскими компаниями. И они пользуются ими, хотя и в небольшом объёме. Но, думаю, сейчас, когда мы активно работаем над вопросами цифровизации нашей транспортной инфраструктуры, а также над единой политикой по тарифам, маршрут будет более привлекательным. Маршрут, безусловно, гораздо более привлекателен с точки зрения сроков, но он неконкурентоспособен по сравнению с морским маршрутом, что очевидно. Поэтому наша задача — сделать его более привлекательным с коммерческой точки зрения. А для этого требуется, конечно, совместная политика по тарифам, цифровизации, чтобы отправители грузов могли следить за передвижением своих грузов, и не только это. Сюда же относятся физические инвестиции в инфраструктуру».
Глава государства заявил, что уже полностью завершена реконструкция железной дороги от Баку до грузинской границы: «В настоящий момент скорость поездов на этом полотне составляет 120 км/ч по сравнению с 50-60 км/ч несколько лет назад. То есть поезда будут передвигаться быстрее».
«Через месяц-другой завершится и расширение грузинского участка железной дороги Баку – Тбилиси - Карс. И опять же это 100-процентная азербайджанская инвестиция, более 100 миллионов долларов США. Планируется увеличение пропускной способности этого сегмента с 1 миллиона до 5 миллионов тонн в течение максимум пары месяцев», - сказал президент Алиев.
Глава государства также сказал, что «это открывает новые возможности для получения новых грузов, это будет дорога, которая пройдет через освобожденные территории, в частности, через Зангилан… В наших планах было продолжить эту дорогу через Армению, но Армения отказалась. Тогда мы договорились с иранской стороной и начали строительство автомобильного моста, а затем будет построен и железнодорожный мост в обход Армении, а также мы строим железную дорогу на южном берегу реки Араз протяженностью около 50 километров. Этот путь будет проходить через Нахчыван, и далее будет стыковка с турецкой железнодорожной системой, так как турецкая сторона проинформировала нас о том, что планируется строительство железной дороги Карс - Нахчыван. Таким образом, это станет еще одним ответвлением Срединного коридора. Одно проходит через Грузию в Карс и в средиземноморские порты, а другое пройдет через Зангилан, Иран, Нахчыван и далее вновь через Турцию. Таким образом, мы увеличиваем пропускную способность, но в то же время нам необходимо сделать этот путь коммерчески привлекательным. Для этого мы уже создали очень эффективный формат сотрудничества между Азербайджаном, Грузией, Казахстаном и Турцией»