Ильхам Алиев: «Ответвление пойдет через Зангилан, Иран, Нахчыван...»

04:19

Разработана обширная повестка сотрудничества в сфере транспорта, инвестиций в энергетику, в автомобильную промышленность. …Это партнерство, которым могут гордиться обе стороны (Азербайджан и Узбекистан – ред.), и с большим потенциалом на будущее. Мы только в начале наших совместных инвестиционных проектов. Уже создан совместный инвестиционный фонд с первоначальными резервами в 500 миллионов долларов. И команды уже работают над определением проектов в обеих странах, а также в третьих странах, в которые мы будем совместно инвестировать». Об этом, в частности, сказал президента Азербайджана Ильхам Алиев на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», отвечая на вопрос представителя Узбекистана Азизы Умаровой.

Президент Азербайджана поздравил Узбекистан, Кыргызстан и Китай с запуском железной дороги: «Я знаю, что этот проект обсуждался много лет, и теперь уже официально объявлено о его начале. Конечно, это будет огромный вклад в Срединный коридор, и для нас он будет очень привлекательным, так как маршрут передвижения направлен в сторону Каспия. Даже сейчас, без этой железной дороги, существуют возможности для использования Транскаспийского маршрута узбекскими компаниями. И они пользуются ими, хотя и в небольшом объёме. Но, думаю, сейчас, когда мы активно работаем над вопросами цифровизации нашей транспортной инфраструктуры, а также над единой политикой по тарифам, маршрут будет более привлекательным. Маршрут, безусловно, гораздо более привлекателен с точки зрения сроков, но он неконкурентоспособен по сравнению с морским маршрутом, что очевидно. Поэтому наша задача — сделать его более привлекательным с коммерческой точки зрения. А для этого требуется, конечно, совместная политика по тарифам, цифровизации, чтобы отправители грузов могли следить за передвижением своих грузов, и не только это. Сюда же относятся физические инвестиции в инфраструктуру». Глава государства заявил, что уже полностью завершена реконструкция железной дороги от Баку до грузинской границы: «В настоящий момент скорость поездов на этом полотне составляет 120 км/ч по сравнению с 50-60 км/ч несколько лет назад. То есть поезда будут передвигаться быстрее». «Через месяц-другой завершится и расширение грузинского участка железной дороги Баку – Тбилиси - Карс. И опять же это 100-процентная азербайджанская инвестиция, более 100 миллионов долларов США. Планируется увеличение пропускной способности этого сегмента с 1 миллиона до 5 миллионов тонн в течение максимум пары месяцев», - сказал президент Алиев.