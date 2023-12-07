США обвиняют Иран: Тегеран планирует атаки хуситов

Администрация США полагает, что иранские власти причастны к планированию и осуществлению атак сторонников йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) с применением беспилотников и ракет на Израиль, а также на суда в Красном море. Об этом сообщил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

По его словам, у хуситов «не было бы оружия, не было бы разведки, не было бы мотивации для этого, если бы не роль» иранского Корпуса стражей исламской революции. «Они участвуют в проведении этих атак, планируют их, осуществляют их, санкционируют их и, в конечном счете, оказывают им поддержку», - сказал представитель Белого дома, выступая на форуме Аспенского института.

Файнер добавил, что ракетный эсминец ВМС США Carney сбил в Красном море десятки ракет и беспилотников, запущенных хуситами в сторону Израиля.

Ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, ВС Израиля и США обсуждают ситуацию в регионе Красного моря, где активизировались вооруженные сторонники йеменского мятежного движения, и рассматривают в том числе возможность создания там оперативных групп.