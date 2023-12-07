Поножовщина в Баку

7 декабря примерно в 22:00 в полицию поступило сообщение о том, что из Хатаинского района в больницу был доставлен человек с колото-резаными ранами.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками 36-го отделения Хатаинского районного управления полиции, был задержан житель столицы Т.Гараев (1959 года рождения), подозреваемый в совершении преступления на фоне конфликта.

В настоящее время в Управлении полиции Хатаинского района проводится расследование инцидента.