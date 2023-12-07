Бакинская фондовая биржа провела встречу с представителями бизнеса
7 декабря 2023 года Бакинская фондовая биржа совместно с инвестиционной компанией Unicapital организовала мероприятие «BAKU IPO SESSION 2023» для членов Американской торговой палаты в Азербайджане (AMCHAM).
Встреча собрала представителей экспертного сообщества, инвесторов и других заинтересованных лиц и предоставила платформу для детального обсуждения развития рынка капитала в Азербайджане и возможностей IPO (первичного публичного предложения).
Среди основных докладчиков «BAKU IPO SESSION 2023» были председатель наблюдательного совета Бакинской фондовой биржи Фарид Ахундов, генеральный директор инвестиционной компании Unicapital Вугар Намазов, член правления TAB Qida&Atakey Фуркан Унал и председатель и генеральный директор OMG Capital Advisors Мурат Гюлькан.
В повестку дня вошли такие темы как развитие рынка капитала, основные аспекты финансирования с рынка государственных ценных бумаг, важные этапы и возможности на рынках капитала Азербайджана.
В своем вступительном слове председатель наблюдательного совета Бакинской Фондовой Биржи Фарид Ахундов подчеркнул ключевую роль, которую играют государственные инвестиции и государственные предприятия в финансировании масштабных проектов в Азербайджане. Ахундов также отметил важность активного представления частного капитала на следующем этапе экономического развития Азербайджана и привлечения новых инвестиций.
Именно поэтому Бакинская Фондовая Биржа разрабатывает стратегию усиления потенциала участников рынка капитала с целью повышения их роли в масштабных проектах. Основными приоритетами этой стратегии являются привлечение и развитие потенциальных новых эмитентов, создание условий для подключения к процессу институциональных и индивидуальных инвесторов, укрепление регионального и международного сотрудничества, подготовка кадров для сектора и использование лучшего зарубежного опыта.
Фуркан Унал, член совета директоров TAB Gıda, один из лидеров сектора «фаст-фуд» Турции с портфолио более 1500 ресторанов «Burger King», «Sbarro», «Popeyes» и других известных брендов общепитов в Турции сосредоточил свое внимание на влиянии частного капитала на развитие бизнеса.
Мурат Гюлькан, председатель совета директоров и генеральный директор компании «OMGCapital Advisors», поставщика консультационных услуг по управлению инвестициями и финансовому планированию в Турции, рассказал о важной роли частного капитала на турецком рынке.
В завершение встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, поднятым в ходе обсуждений со стороны участников «BAKU IPO SESSION 2023».