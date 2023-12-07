Бакинская фондовая биржа провела встречу с представителями бизнеса

Встреча собрала представителей экспертного сообщества, инвесторов и других заинтересованных лиц и предоставила платформу для детального обсуждения развития рынка капитала в Азербайджане и возможностей IPO (первичного публичного предложения).

7 декабря 2023 года Бакинская фондовая биржа совместно с инвестиционной компанией Unicapital организовала мероприятие «BAKU IPO SESSION 2023» для членов Американской торговой палаты в Азербайджане (AMCHAM).

Среди основных докладчиков «BAKU IPO SESSION 2023» были председатель наблюдательного совета Бакинской фондовой биржи Фарид Ахундов, генеральный директор инвестиционной компании Unicapital Вугар Намазов, член правления TAB Qida&Atakey Фуркан Унал и председатель и генеральный директор OMG Capital Advisors Мурат Гюлькан.

В повестку дня вошли такие темы как развитие рынка капитала, основные аспекты финансирования с рынка государственных ценных бумаг, важные этапы и возможности на рынках капитала Азербайджана.

В своем вступительном слове председатель наблюдательного совета Бакинской Фондовой Биржи Фарид Ахундов подчеркнул ключевую роль, которую играют государственные инвестиции и государственные предприятия в финансировании масштабных проектов в Азербайджане. Ахундов также отметил важность активного представления частного капитала на следующем этапе экономического развития Азербайджана и привлечения новых инвестиций.

Именно поэтому Бакинская Фондовая Биржа разрабатывает стратегию усиления потенциала участников рынка капитала с целью повышения их роли в масштабных проектах. Основными приоритетами этой стратегии являются привлечение и развитие потенциальных новых эмитентов, создание условий для подключения к процессу институциональных и индивидуальных инвесторов, укрепление регионального и международного сотрудничества, подготовка кадров для сектора и использование лучшего зарубежного опыта.

Фуркан Унал, член совета директоров TAB Gıda, один из лидеров сектора «фаст-фуд» Турции с портфолио более 1500 ресторанов «Burger King», «Sbarro», «Popeyes» и других известных брендов общепитов в Турции сосредоточил свое внимание на влиянии частного капитала на развитие бизнеса.

Мурат Гюлькан, председатель совета директоров и генеральный директор компании «OMGCapital Advisors», поставщика консультационных услуг по управлению инвестициями и финансовому планированию в Турции, рассказал о важной роли частного капитала на турецком рынке.

В завершение встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, поднятым в ходе обсуждений со стороны участников «BAKU IPO SESSION 2023».