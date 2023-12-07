Турция об угрозах Израиля

Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) не допустит проведения на территории республики спецопераций израильской разведки "Моссад", в том числе по устранению представителей радикальной палестинской группировки ХАМАС . Об этом сообщает газета Hürriyet.

Со стороны МИТ приняты все необходимые меры, задействованы все технологические возможности для защиты Турции в режиме 24/7 от всех угроз для ее безопасности, пишет издание, комментируя предупреждение президента Тайипа Эрдогана в адрес Израиля о том, что попытки ликвидировать членов группировки ХАМАС на турецкой территории не останутся для него без последствий.

Обозреватель Hürriyet Ханде Фырат отмечает, что между Турцией и ХАМАС годами ранее была достигнута договоренность о том, что движение на турецкой территории может быть представлено только как политическая структура. "У него нет и не будет военного крыла, и через территорию Турции не будут проводиться какие-либо трансферы или операции. Израилю и "Моссаду" это известно", — указывает автор публикации.

Hürriyet напоминает, что именно турецкая разведка по просьбе "Моссада" после 7 октября вела переговоры с Катаром, Египтом и США об освобождении израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. Она добилась того, что часть из них была освобождена, пишет газета.

Hürriyet также отмечает, что "Моссаду" хорошо известны возможности турецкой МИТ. В 2021 году турецкие спецслужбы задержали в Стамбуле 7 агентов израильской разведки, которые готовили покушение на палестинцев, сейчас они отбывают срок. В прошлом году МИТ во взаимодействии со стамбульской полицией предотвратил нападение агентов иранской разведки на группу туристов из Израиля. "Моссад" тогда выразил благодарность турецкой разведке, пишет издание. "Израиль хорошо знает Турцию, "Моссад" прекрасно знаком с МИТ. Если, несмотря на это, "Моссад" пустится в безумие, то столкнется с серьезными последствиями. Пусть о них подумают [премьер Израиля Биньямин] Нетаньяху и "Моссад", — пишет близкий к администрации турецкого президента политобозреватель Абдулкадир Сельви.

Официальное агентство Anadolu сообщило 4 декабря, что МИТ предупредил израильские спецслужбы о серьезных последствиях возможного преследования функционеров ХАМАС на территории Турции. Этот демарш последовал на фоне публикаций о том, что Израиль якобы будет преследовать членов ХАМАС, проживающих за пределами Палестины, включая Турцию и Катар.