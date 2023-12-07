Записал: Джейхун Наджафов, собкор 10:20

Вспышка кори в Азербайджане, уже приведшая к трагическим последствиям – это результат ничем не обоснованного недоверия населения страны к вакцинам. Об этом корреспонденту haqqin.az сказал депутат Милли Меджлиса, доктор медицинских наук Рашад Махмудов, комментируя 304 случая распространения в Азербайджане инфекции кори в течении последнего месяца. Важно отметить, что из общего числа заболевших, 35 человек являются взрослыми. Всего же были зарегистрированы пять летальных исходов от инфекции кори в Сабирабадском, Кюрдамирском, Нефтчалинском и Карадагском районах.

«В советское время вакцинация от кори и других детских инфекций неофициально являлась принудительной, - напомнил Рашад Махмудов. - Родители в СССР, практически, не имели права отказываться от вакцинации своих детей. Поэтому вспышки кори и других детских инфекций не имели в те годы столь тяжелых последствий. Ну, а в наше время несмотря на то, что в Азербайджан завозятся высококачественные прививки, почти половина населения отказывается от всех видов вакцинирования детей. Эти горе-родители ошибочно считают вакцины вредными, представляющие какую-то опасность». Причин отсутствия доверия к вакцинам несколько, и все они, по мнению Махмудова, носят абсолютно субъективный характер. «Видимо, есть недочеты в просветительской работе с населением в плане пропаганды вакцин и прививок, - считает депутат Милли Меджлиса. - Однако самый большой «вклад» в шельмование процедуры вакцинации вносят наши средства массовой информации, тиражирующие всякого рода выдумки и непрофессиональные заключения псевдоученых о, якобы, вреде вакцин. В погоне за сенсациями, некоторые массмедиа прибегают к публикациям совершенно бредовых, высосанных из пальца статей о вреде вакцин, в результате чего, большая часть населения страны окончательно утратила доверие к прививкам. В периоды, когда нет вспышки инфекций, родители не вакцинируют своих детей, считая, что таким образом они проявляют о них родительскую заботу. И только когда начинается распространение инфекции и летальные случаи, они теряют уверенность и начинают паниковать. К сожалению, отказ от календарной вакцинации детей, а также низкий охват профилактическими прививками детей и взрослых, приводят к трагическим последствиям, к большому количеству инфицированных и, соответственно, к увеличению социальной нагрузки на государство».