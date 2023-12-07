Трагическая вспышка кори в Азербайджане для haqqin.az комментирует депутат Рашад Махмудов
Вспышка кори в Азербайджане, уже приведшая к трагическим последствиям – это результат ничем не обоснованного недоверия населения страны к вакцинам.
Об этом корреспонденту haqqin.az сказал депутат Милли Меджлиса, доктор медицинских наук Рашад Махмудов, комментируя 304 случая распространения в Азербайджане инфекции кори в течении последнего месяца.
Важно отметить, что из общего числа заболевших, 35 человек являются взрослыми. Всего же были зарегистрированы пять летальных исходов от инфекции кори в Сабирабадском, Кюрдамирском, Нефтчалинском и Карадагском районах.
«В советское время вакцинация от кори и других детских инфекций неофициально являлась принудительной, - напомнил Рашад Махмудов. - Родители в СССР, практически, не имели права отказываться от вакцинации своих детей. Поэтому вспышки кори и других детских инфекций не имели в те годы столь тяжелых последствий. Ну, а в наше время несмотря на то, что в Азербайджан завозятся высококачественные прививки, почти половина населения отказывается от всех видов вакцинирования детей. Эти горе-родители ошибочно считают вакцины вредными, представляющие какую-то опасность».
Причин отсутствия доверия к вакцинам несколько, и все они, по мнению Махмудова, носят абсолютно субъективный характер.
«Видимо, есть недочеты в просветительской работе с населением в плане пропаганды вакцин и прививок, - считает депутат Милли Меджлиса. - Однако самый большой «вклад» в шельмование процедуры вакцинации вносят наши средства массовой информации, тиражирующие всякого рода выдумки и непрофессиональные заключения псевдоученых о, якобы, вреде вакцин. В погоне за сенсациями, некоторые массмедиа прибегают к публикациям совершенно бредовых, высосанных из пальца статей о вреде вакцин, в результате чего, большая часть населения страны окончательно утратила доверие к прививкам. В периоды, когда нет вспышки инфекций, родители не вакцинируют своих детей, считая, что таким образом они проявляют о них родительскую заботу. И только когда начинается распространение инфекции и летальные случаи, они теряют уверенность и начинают паниковать. К сожалению, отказ от календарной вакцинации детей, а также низкий охват профилактическими прививками детей и взрослых, приводят к трагическим последствиям, к большому количеству инфицированных и, соответственно, к увеличению социальной нагрузки на государство».
В то же время, по мнению Рашада Махмудова, совершенно недопустимо внедрение в стране принудительной вакцинации.
«По нашему законодательству и международным нормам такие меры, как вакцинация, могут осуществляться только с добровольного согласия граждан. Это – интегральная часть прав человека, - объяснил депутат Милли Меджлиса. - Остается лишь более активно работать с населением, улучшать качество пропаганды и просветительской деятельности, объясняющих пользу вакцинации. Проблем с ввозом в страну вакцин у нас нет, все регионы Азербайджана полностью обеспечены качественными прививками. Чего нет – так это понимания людей того, что вакцинация жизненно необходима как их детям, так и им самим».
В подтверждение Махмудов привел пример с вакцинами от сезонного гриппа.
«В последние три года в страну были завезены вакцины от острых вирусных респираторных инфекций, прививаться от которых особенно важно людям из групп риска, - рассказал депутат. - На эти цели из госбюджета были выделены специальные средства, после чего прививки были бесплатно распределены между районами, селами и поселками страны. Так вот, за целый год прививку от гриппа не получил… ни один человек! Странная получается картина, согласитесь: в страну из-за рубежа завозят довольно дорогие вакцины, государство платит за них валютой, но никто не хочет их использовать. Дикость только!..»