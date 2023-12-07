Банк Республика запустил кампанию по микрокредитам «Двойная поддержка»

В 2024 году планируете развить свой бизнес и достичь новых целей? Для этого вам нужна надежная поддержка? Ищете бизнес кредиты на более выгодных условиях?

Банк Республика, который всегда поддерживает реальный бизнес, запускает кампанию микро кредитам «Двойная поддержка» для владельцев агро и микробизнеса!

В рамках акции, клиентам, взявшим микро и агрокредиты в банке, будет предоставлена двойная поддержка - СКИДКА как на проценты по кредиту, так и на комиссию. Таким образом, у клиентов появится возможность получить мин. 20% СКИДКУ на процентную ставку и мин. 24% СКИДКУ на комиссию для реализации своих планов в наступающем 2024 году!

Максимальная сумма кредита – до 50 000 манатов, срок – до 48 месяцев, годовая процентная ставка – мин 10%.

Другие особенности кампании:

Возможность получения кредита без поручителя и траншами (по частям);

Предоставление кредита без комиссии в зависимости от обеспечения;

Возможность открытия кредитной линии;

Льготный период до 12 месяцев;

Свободный график платежей;

Отсутствие требований по страхованию и затрат на оценку.

Кампания продлится до 1 февраля 2024 года.

Кредиты предоставляются для деловых людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства, транспорта и строительства.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или позвонив Call Center Банка по номеру 144.