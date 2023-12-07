Германия поддержит нормализацию между Баку и Ереваном

Германия поздравляет Армению и Азербайджан с принятием смелых шагов и укреплением доверия. Мыслью об этом поделился в соцсети Х представитель федерального правительства Германии Штеффен Хебестрайт.



"Мы готовы поддержать процесс нормализации на основе взаимного признания суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности", — говорится в публикации.

Напомним, что в результате переговоров между Азербайджаном и Арменией была достигнута договоренность об обмене пленными: Азербайджан освободит 32 армянских военнослужащих, а Армения - 2 азербайджанцев.