Baku Steel Company начинает сотрудничество с компанией SAP SE - мировым лидером в области цифровизации

ЗАО "Baku Steel Company" (BSC), крупнейшая металлургическая компания Кавказского региона, сделала еще один значительный шаг в области централизованного управления и цифровизации всех процессов организация. Так, BSC подписала Меморандум о сотрудничестве с компанией «SAP SE», мировым лидером в этой области. Документ подписали главный директор ЗАО «Baku Steel Company» Камал Ибрагимов и главный операционный директор «SAP SE» по Центральной и Восточной Европе Игорь Курков.

BSC успешно завершил проект по обновлению и оценке бизнес-процессов по всей группе и в качестве следующего шага планирует внедрить комплексную систему SAP S/4HANA, новейшую систему ERP (Enterprise Resource Planning - Планирование Ресурсов Предприятия) компании «SAP SE». Эта система охватит все процессы финансов, закупок и снабжения, планирования производства, продаж, логистики, управления персоналом. Система нового поколения использует вычисления в своей оперативной памяти для обработки больших объемов данных, а также поддерживает передовые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение.

Следует отметить, что компания «SAP SE» (ранее называвшаяся «SAP»), основанная в 1972 году, превратилась из небольшого «стартапа» с 5 сотрудниками в транснациональную корпорацию со штаб-квартирой в Вальдорфе, Германия, со штатом больше 105 000 сотрудников в более чем 157 странах мира.