Россия ударила по Киеву крылатыми ракетами

Утром 8 декабря российские войска атаковали Киев с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Силы и средства ПВО все ракеты, летевшие в направлении столицы, уничтожили еще на подлете к городу, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

«После продолжительной паузы в 79 дней враг возобновил удары крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Предварительно около 10-ти бомбардировщиков-ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс, Саратовской области. Воздушная тревога в столице продолжалась около 2 часов. Но ни одна враждебная цель не достигла города. Силами и средствами ПВО все ракеты, летевшие в направлении Киева, были уничтожены еще на подлете в столицу», - отметил он.

По словам Попко, информация о жертвах и разрушениях отсутствует.