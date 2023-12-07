В начале ноября компания Maserati открыла новый автомобильный бутик Grand Automotive Azerbaijan в Белом городе, фокусируясь на продажах и обслуживании автомобилей класса люкс.

В ново-открывшемся шоуруме уже представлен кроссовер Maserati Grecale, получивший свое название в честь одноименного средиземноморского ветра. Этот автомобиль символизирует новую эру в автомобильной индустрии, сочетая высокую производительность, элегантность и роскошь – основные черты, характерные для Maserati.

Maserati Grecale не просто автомобиль, а произведение автомобильного искусства, выражающее страсть к дороге и стремление к совершенству. Интерьер автомобиля представлен инновационным дизайном, включая несколько цифровых дисплеев - 12,3-дюймовый TFT-дисплей и два центральных дисплея размером 12,3 и 8,8 дюйма. Также внедрены цифровые умные часы, способные изменять стиль в соответствии с предпочтениями владельца.

Grecale отличается и своим уникальным звучанием благодаря аудиосистеме от Sonus Faber, а итальянское мастерство звука создает неповторимый аудиоопыт в каждой поездке.