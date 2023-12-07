Maserati Grecale в Баку: Эволюция совершенства и инноваций в мире люксовых автомобилей фото
В начале ноября компания Maserati открыла новый автомобильный бутик Grand Automotive Azerbaijan в Белом городе, фокусируясь на продажах и обслуживании автомобилей класса люкс.
В ново-открывшемся шоуруме уже представлен кроссовер Maserati Grecale, получивший свое название в честь одноименного средиземноморского ветра. Этот автомобиль символизирует новую эру в автомобильной индустрии, сочетая высокую производительность, элегантность и роскошь – основные черты, характерные для Maserati.
Maserati Grecale не просто автомобиль, а произведение автомобильного искусства, выражающее страсть к дороге и стремление к совершенству. Интерьер автомобиля представлен инновационным дизайном, включая несколько цифровых дисплеев - 12,3-дюймовый TFT-дисплей и два центральных дисплея размером 12,3 и 8,8 дюйма. Также внедрены цифровые умные часы, способные изменять стиль в соответствии с предпочтениями владельца.
Grecale отличается и своим уникальным звучанием благодаря аудиосистеме от Sonus Faber, а итальянское мастерство звука создает неповторимый аудиоопыт в каждой поездке.
Автомобиль оснащен эффективной гибридной силовой установкой мощностью 300 или 330 л.с., а также мощным двигателем Nettuno V6 с 530 л.с. – все это делает Maserati Grecale идеальным сочетанием элегантности, инноваций и выдающейся производительности.
Стоимость Maserati Grecale в зависимости от комплектации автомобиля стартует от 70.900 евро – покупателям предоставляется возможность предварительного заказа для различных комплектаций Maserati Grecale и других моделей Maserati, представленных в бакинском шоуруме, включая МС20, GranTurismo и т.д.
Профессиональное сервисное обслуживание в бакинском сервис-центре подчеркивает высокие стандарты качества Maserati - все сотрудники прошли соответствующее обучение и тренинги. Отметим, что до конца декабря предоставляется возможность бесплатной компьютерной диагностики и проверки ходовой части.
Открывшийся в Баку центр Grand Automotive Azerbaijan на данный момент временный, на 1ю половину 2024 года открытие абсолютно нового 3S-центра Maserati, где будет представлен еще более обширный модельный ряд Maserati – следите за новостями.
Адрес: Белый город, ул. 1-я Яшил Ада, Площадь Фонтанов.
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