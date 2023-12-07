McDonald's с новым брендом выходит на рынок напитков

McDonald's открывает первое заведение нового формата CosMc, специализирующееся на напитках, на этой неделе недалеко от Чикаго, штат Иллинойс. Это открытие является частью плана гиганта быстрого питания по расширению своего присутствия на рынке напитков, передает Axios.

Как сообщил генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински, целью нового бренда CosMc, названного в честь космического персонажа McDonald's из 1980-х, является компенсация снижения продаж во второй половине дня и выход на рынок кофе.

В пресс-релизе компании указывается, что меню CosMc включает фирменные лимонады, чаи, купажированные напитки, холодный кофе и блюда с оригинальными ингредиентами, такими как хлопья боба, ароматизированные сиропы, энергетические и витаминизированные коктейли. Среди уникальных напитков - вишневый энергетический коктейль и куркумный латте.

Меню также включает классические блюда McDonald's.