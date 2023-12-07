Еврокомиссия приветствует инициативу Азербайджана и Армении и обещает поддержку
Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархели поприветствовал договоренности Баку и Еревана предпринять шаги по укреплению взаимного доверия и добиться подписания мирного договора между странами.
«Я приветствую соглашение между Азербайджаном и Арменией, которое способствует миру и стабильности в регионе», - написал Вархели в соцсети Х.
Он также подчеркнул, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку обеим странам.
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