Египет, рассматривающий войну в Газе как угрозу своей национальной безопасности, стремится предотвратить пересечение своей границы палестинскими беженцами. В Газе уже почти 1,9 млн человек, или около 85% населения, стали внутренне перемещенными лицами.

С начала войны Египет, Иордания и Палестинская администрация выражали обеспокоенность по поводу возможного вытеснения Израилем палестинцев из Газы в Египет с последующим запретом на их возвращение после конфликта.

Израильские официальные лица заверили Египет, что раненые палестинцы, получившие разрешение на лечение за пределами Газы, смогут вернуться домой. Расширение военной операции Израиля на юг Газы привело к бегству мирных жителей к Рафаху у египетской границы. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри на Аспенском форуме по безопасности в Вашингтоне заявил, что перемещение гражданских лиц из Газы в Египет было бы «неуместным и противоречило международному праву».

Три израильских официальных лица сообщили, что Египет выразил опасения относительно кризиса на границе с Газой, который может привести к массовому исходу палестинских беженцев в сторону Египта в поисках безопасного убежища на Синае. Они также отметили, что египетские власти беспокоятся о возможности бегства боевиков ХАМАС из Газы в Египет.

Израильские чиновники указали на то, что Египет считает подобный сценарий угрозой для своих отношений с Израилем, предупреждая о возможном «разрыве» дипотношений, если это произойдет. Американский официальный представитель подтвердил, что США разделяют эти опасения Египта и подчеркнул серьезность предупреждений египетских властей о возможных последствиях для двусторонних отношений.