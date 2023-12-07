Несмотря на геополитическую напряженность в регионе, Азербайджан продолжает укреплять свои позиции в сфере международного сотрудничества. Визит в Ирак азербайджанской делегации во главе с министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым - очередное тому подтверждение.

Последовавший после данной встречи визит делегации Азербайджана в Ирак стал очередным логическим шагом по укреплению дружбы и сотрудничества между двумя странами. А президент Абдул Латиф Джемаль Рашид, принявший в рамках визита членов азербайджанской делегации, с удовлетворением отозвался о своем официальном визите в Баку.

В рамках первого официального визита президента Ирака Абдель Латиф Джамал Рашида в Азербайджан в ноябре 2023 года президент Ильхам Алиев отметил: «Это очень значимое событие в истории наших двусторонних связей. Уверен, что визит принесет очень хорошие результаты, и мы продолжим обсуждение важных вопросов, связанных с торгово-экономическим сотрудничеством».

В ходе встреч азербайджанской делегации с премьер-министром —Мухаммадом Шиа ас-Судани, членами кабинета министров и представителями бизнес-индустрии обсуждались вопросы развития сотрудничества в сферах международных грузоперевозок, инфраструктуры, энергетики, военной промышленности, образования, культуры, туризма, цифрового правительства и государственных услуг.

Руководитель азербайджанской делегации довел до сведения главы государства вопросы, запланированные к обсуждению в ходе визита. Было подчеркнуто, что двусторонние отношения развиваются во всех сферах на основе принципов стратегического партнерства и взаимного уважения, дружественных отношений, заложенных совместными усилиями глав дружеских государств.

Укрепляются экономические отношения

Учитывая весомую роль международного сотрудничества в развитии технологий и инноваций, Азербайджан реализует ряд мер по повышению привлекательности локального рынка для иностранных компаний. С этой целью в нашей стране созданы технологические и индустриальные парки, предлагающие широкие налоговые и таможенные льготы, которыми могут воспользоваться и иракские ИТ-компании. Эти нюансы были частью обсуждения на встрече с министром коммуникаций Ирака Хиямом аль-Ясири.

С министром строительства и жилищного строительства, муниципальных и общественных работ Бангеном Рекани велось активное обсуждение участия азербайджанских компаний в инфраструктурных проектах Ирака. В частности, иракская сторона отметила, что для восстановления своей дорожной инфраструктуры ей может пригодиться опыт азербайджанских компаний в восстановительных работах на освобожденных территориях.

AZAL открывает рейсы в Багдад, Эрбиль и Басру

Между Азербайджаном и Ираком имеется весомый потенциал и в сфере международных грузоперевозок, в настоящее время ведется работа над соответствующими межправительственными соглашениями по развитию сотрудничества в данном сегменте.

В ходе встречи азербайджанской делегации с министром транспорта Ирака Раззаком Мухайбасом ас-Садави наряду с необходимостью организации международных автомобильных перевозок была подчеркнута и важность открытия прямых авиарейсов с целью дальнейшего развития торговых, культурных и туристических связей.

И, как результат, была достигнута важная задача, которая и была оглашена в ходе беседы. Так, начиная уже с текущего месяца AZAL планирует выполнять 1 рейс в неделю из Баку в Багдад и Эрбиль, а с апреля следующего года – еще и в Басру.

Расширяется сотрудничество в военной и образовательной сферах

Важными направлениями сотрудничества между Азербайджаном и Ираком являются взаимодействие в области оборонной промышленности и в нефтегазовой сфере, а также получение гражданами Ирака высшего образования в Азербайджане.

В ходе встречи с заместителем премьер-министра Ирака, министром нефти Хаяном Абдул Гани обсуждались перспективы сотрудничества этой страны с SOCAR, а с министром высшего образования Наимом Абд Ясером -возможность обучения иракских граждан в вузах Азербайджана. Министр обороны Табет Мухаммад аль-Аббаси и глава комитета оборонной промышленности Мустафа Ати Хусейн были проинформированы о потенциале оборонной промышленности Азербайджана. Кроме этого, состоялся обмен мнениями по вопросам совместных исследований в этой области.

В рамках визита в Ирак также состоялось третье заседание Совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Ирака, где были обсуждены предстоящие задачи по реализации поручений глав государств. В завершение заседания были подписаны Протокол третьего заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительствами, Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере информационно-коммуникационных технологий и Меморандум о взаимопонимании по координации частотных присвоений для FM-радиовещания

Иракские бизнесмены обдумывают инвестиции в Азербайджан

Помимо встреч с официальными лицами был проведен бизнес-форум с участием представителей азербайджанских и иракских компаний. Азербайджанская делегация рассказала о возможностях, созданных для иностранных компаний в нашей стране, и пригласила иракские компании к активному участию в действующих проектах. Состоялся обмен мнениями по развитию инвестиций Азербайджана на иракском рынке.