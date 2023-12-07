Депутат: Милли Меджлис должен одобрить мир с Арменией

Решение об обмене между военнопленными Азербайджана и Армении можно только приветствовать, но по Конституции страны заключение мирного договора требует согласия парламента страны. Об этом депутат Гудрат Гасангулиев сказал на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Гасангулиев предложил провести парламентские слушания по вопросу мирного договора с участием представителей МИД Азербайджана, на котором Милли Меджлис даст полномочия президенту на заключение соглашения с Арменией.

По 109 статье Конституции Азербайджана с согласия Милли Меджлиса объявляются войны и заключаются мирные соглашения, сказал Гасангулиев.

В ответ депутат Сиявуш Новрузов заявил, что по закону депутаты имеют полномочия ратифицировать международные соглашения, но не могут передавать конституционное право ведения переговоров президенту. Он подчеркнул, что результаты переговоров заранее неизвестны, и за это отвечают соответствующие структуры.