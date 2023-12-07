TƏBİB о ситуации с корью в Азербайджане

Ситуация с корью в Азербайджане стабильная, инфекционные отделения больниц готовы к приему пациентов по мере их обращений, заявил журналистам исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

По его словам, в медицинских учреждениях регистрируются обращения пациентов с симптомами кори: «В зависимости от состояния пациентов принимается решение об амбулаторном либо стационарном лечении».