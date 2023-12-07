В Ярдымлинском районе была пресечена деятельность наркосети, планировавшей продажу контрабандных наркотических средств в городе Баку.

Как сообщили haqqin.az Ленкоранской региональной группы пресс-службы МВД, в ходе операции сотрудниками полиции Ярдымлинского района были задержаны ранее судимые жители Баку Васиф Казымов и Вургун Абиев.

Они были задержаны на 35-м километре автодороги Ярдымлы - Масаллы на автомобиле "Киа Рио", которым управлял Абиев. У них было обнаружено около 10 тыс. таблеток метадона.

В результате дополнительных оперативных мероприятий были выявлены и задержаны другие члены преступной группы, в том числе жители Ярдымлинского района, сотрудники полиции Рафет Меджидли и Мухтар Баиев, оба также ранее осужденные. Все задержанные были взяты под стражу по решению суда.

По факту происшествия ведется расследование.