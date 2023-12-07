Ханданян: Баку вернет армянских военнослужащих в ближайшие дни или часы

Армянские военнослужащие могут вернуться из Азербайджана в ближайшие дни или даже часы, сказал журналистам в парламенте депутат от фракции «Гражданский договор», глава комиссии по внешним отношениям Саркис Ханданян.

«Думаю, возвращение - вопрос нескольких дней или даже часов», - сказал парламентарий.

По словам Ханданяна, обмен может состояться на армяно-азербайджанской границе.

Касаясь сроков переговоров по согласованию вопроса, он предположил, что обсуждения проходили в течение последних недель.

Депутат также выразил надежду, что вчерашнее решение станет еще одним стимулом для ускорения процесса заключения мирного договора.