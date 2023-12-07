Депутат предложил бортпроводницам говорить под фонограмму
Депутат Милли Меджлиса Сабир Рустамханлы на пленарном заседании парламента посетовал на якобы плохое знание бортпроводницами АЗАЛ азербайджанского языка.
«Бортпроводницы на азербайджанских самолетах говорят на каком-то непонятном языке. Видимо сложно найти стюардесс, чисто владеющих азербайджанским языком. Может все обращения бортпроводниц транслировать в аудиозаписи, чтобы пассажиры что-то поняли», - заявил Рустамханлы.
Депутат так же предложил выяснить разницу между понятиями аэропорт (hava limanı) и аэродром (hava alanı).
«Обе эти понятие официально используются. Если нет принципиальной разницы, то в повседневности использовать наиболее подходящее слово – аэропорт», - заявил он.