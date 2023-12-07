Азербайджанцы стали видеть хуже

Исследование, опубликованное в JAMA Ophthalmology, показало, что в 2019 году число случаев нарушения зрения в мире составило более 437 миллионов, что на 91,46% больше, чем в 1990 году. Самый значительный рост заболеваемости зафиксирован в Восточной Европе, при этом Непал возглавил список стран с наибольшим уровнем нарушений зрения в 2019 году, а Россия стала лидером по росту этого показателя за 30 лет.

Азербайджан на этой карте окрашен в цвет, который указывает на изменение случаев в пределах от 90 до 120%. Это означает, что среди населения в Азербайджане наблюдалось значительное ухудшение зрения.

Исследование также выявило, что нарушения зрения влияют на качество жизни и работоспособность, увеличивая уровень бедности. Согласно Всемирной организации здравоохранения, как минимум 2,2 млрд человек в мире страдают от нарушений зрения. В исследовании было отмечено, что в 2019 году число случаев нарушения зрения среди женщин превышало число случаев среди мужчин. Исследование также показало, что Южная Азия имеет наибольшее количество случаев нарушений зрения, в то время как в Австралазии зафиксировано самое маленькое количество.