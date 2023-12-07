В Центре Гейдара Алиева проходит ежегодное итоговое заседание Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации – FIA. На заседании выступили президент Международной автомобильной федерации Мохаммед Бен Сулайем, президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алекперов и другие лица.

Поприветствовав гостей, Анар Алекперов рассказал о значимости проведения Генеральной ассамблеи и церемонии награждения FIA в Баку, отметил, что цель подобных мероприятий направлена на повышение интереса общественности к сфере автомобильного спорта, просвещение всех участников дорожного движения в Азербайджане на тему безопасного, устойчивого и доступного движения.

«Автомобильная федерация Азербайджана регулярно проводит соревнования в сфере автоспорта, дрифт-тренировки, пробеги внедорожников, соревнования по картингу, выставки и парады, где демонстрируются классические автомобили, другие проекты», - подчеркнул Анар Алекперов, напомнив, что с 2016 года в стране проводятся соревнования «Формулы-1».