В НАТО поддержали Азербайджан и Армению

Представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина поддержал соглашение между Азербайджаном и Арменией о взаимном освобождении задержанных. Об этом написал специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина в социальной сети Х.

"Приветствую совместное заявление Азербайджана и Армении о взаимном освобождении задержанных и других мерах, направленных на укрепление доверия, а также их твердое обязательство заключить долгожданное мирное соглашение. НАТО решительно поддерживает эти инициативы и процесс нормализации отношений между двумя странами", — написал он в своей публикации.

I welcome the joint statement by #Armenia & #Azerbaijan announcing the mutual release of detainees, other confidence building measures & a clear commitment to reach a long awaited peace deal. #NATO strongly supports these efforts & the normalisation of relations between 🇦🇲&🇦🇿