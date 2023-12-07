Милли Меджлис принял значимые поправки

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса были вынесены на обсуждение две значимые поправки, касающиеся Уголовно-процессуального кодекса и Закона о государственной тайне.

Первая поправка предусматривает, что имущество лиц, осужденных за терроризм, его финансирование и преступления против конституционного строя и безопасности государства, может быть конфисковано для возмещения ущерба потерпевшим и государству. Эта мера будет применяться в соответствующих случаях, четко определенных законом.

В дополнение к этому в рамках второй поправки предлагается расширение списка информации, которая считается государственной тайной. Особое внимание в поправке уделяется экономической сфере, где теперь не только информация о предприятиях, занимающихся разработкой и производством военной продукции, будет охраняться как государственная тайна, но и данные о компаниях, осуществляющих экспорт и реализацию этой продукции, включая их бухгалтерские отчеты.

Обе поправки были вынесены на голосование и одобрены в первом чтении, демонстрируя стремление законодателей укрепить законодательные меры в области национальной безопасности и правопорядка.