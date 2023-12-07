И в Москве поприветствовали договоренность Баку и Еревана

Россия позитивно оценивает совместное заявление Азербайджана и Армении о намерении нормализовать отношения и заключить мирный договор. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«В Москве с удовлетворением восприняли Совместное заявление Администрации президента Азербайджанской Республики и Аппарата премьер-министра Республики Армения с подтверждением обоюдного намерения нормализовать отношения и заключить мирный договор между двумя странами», - указали в российском МИД.

В ведомстве отметили, что Москва готова и далее оказывать всяческое содействие в разблокировании транспортных коммуникаций, делимитации границы, заключении мирного договора и контактах по линии гражданского общества: «Приветствуем договоренность между Баку и Ереваном об освобождении армянских и азербайджанских военнослужащих».