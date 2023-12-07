Еще один азербайджанец погиб, защищая Украину

Во время вражеских обстрелов в Херсонской области погиб водитель воинской части, азербайджанец по происхождению Васиф Агаджанов, сообщил глава общества ветеранов и инвалидов АТО «Рапіра» Геннадий Дашко.

«Сегодня утром (6 декабря) в бою с оккупантом погиб наш побратим и Друг Васиф Агаджанов. Лучший Воин нашего батальона, человек, который постоянно был в эпицентре событий!!! Отважный, смелый, настоящий Воин! Всегда рядом, всегда поможет, всегда спасет», - говорится в сообщении.

По информации Facebook-сообщества «Чорноморськ», Васиф Агаджанов погиб во время российского обстрела в Херсонской области.

«О церемонии прощания сообщим дополнительно», - отметили в сообществе.