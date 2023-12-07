"Вероятность возникновения в любой момент сильного землетрясения в районе Мраморного моря, где проходит линия тектонического разлома и расположен Стамбул, весьма высока. Для Стамбула этот риск составляет 47% — это невероятно высокий показатель, как в подбрасывании монетки", — рассказал ученый DW.

По его мнению, если разлом тектонической плиты произойдет в районе Кумбургаз в Мраморном море, магнитуда землетрясения составит 7,2, если в районе Принцевых островов - 7. "Но если разлом произойдет одновременно, ожидается землетрясение магнитудой 7,5", — отметил он.

Сейсмологи неоднократно предупреждали о возможности сильного землетрясения в районе Стамбула. При толчках магнитудой 7 и более, как они считают, порядка 90 тыс. строений могут обрушиться сразу, 260 тыс. будут повреждены и станут непригодными для проживания, временное жилье понадобится 4,5 млн человек.