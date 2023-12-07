В Ереване не исключили подписания мира с Баку в ближайшее время

Армения считает возможным заключение мирного договора с Азербайджаном в ближайшее время. Совместное заявление Администрации президента Азербайджана и Аппарата премьер-министра Армении создает позитивный фон для этого. С таким заявлением выступил на брифинге глава постоянной комиссии по внешним связям армянского парламента Саркис Ханданян.

«Мы всегда считаем вероятным подписание мирного договора, потому что мы настроены конструктивно, но документ должен быть в таком виде, в каком Армения сочтет возможным его подписать и на который Азербайджан даст свое согласие. Необходимо отметить, что принятие этого заявления может иметь положительный эффект, поскольку в тексте заявления присутствует как минимум позитивная лексика, которая может способствовать более плавному ходу дальнейших переговоров», - цитируют армянские СМИ депутата.

Ханданян также коснулся возможных переговоров глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне, заявив, что Ереван дал свое согласие на данную встречу. «Что касается возможной встречи министров иностранных дел в Москве, то четких предложений провести там переговоры не было, но очень важно обеспечить непрерывность переговоров. Сформирована такая логика, что в Вашингтоне проводятся встречи на уровне министров иностранных дел, а на уровне глав государств - в Брюсселе, было бы очень хорошо, если бы эта логика продолжалась», - добавил он.