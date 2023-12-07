Гром среди ясного неба или перезагрузка Ильхама Алиева? наша передовица
Распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 7 февраля 2024 года досрочных президентских выборов прозвучало как гром посреди относительно спокойного каспийского неба.
В чем смысл решения главы государства?
Каковы его задачи?
Кто задает календарь, тот и власть
На заре истории государственности именно власть задавала динамику политического календаря, добавляя в природные циклы отдельные события, имевшие для своей эпохи принципиально важное значение. Так было всегда, и нынешние времена не исключение. Ритмика политического календаря Азербайджана отличается от динамики его соседей по СНГ непосредственной погруженностью в поток истории, происходящей "здесь и сейчас".
Согласитесь, что в сиюминутный по историческим меркам период с 2020 по 2023 годы произошли события, значимость которых можно сравнить разве что с возникновением на политической карте мира Азербайджанской Республики как независимого суверенного государства. Деоккупация азербайджанских земель и возвращение Карабаха в материнское лоно своего государства станут такими же устойчивыми символами исторических свершений, как другие атрибуты национальной идентичности - государственный флаг, гимн, валюта…
Азербайджанская нация переустанавливает символы ценой собственной крови и пота, и неудивительно, что они становятся не просто атрибутами, а живым политическим телом. По существу, президент Ильхам Алиев сегодня - такой же сильный и воплощенный символ современного Азербайджана, как флаг или герб нашей страны. С годами его президентства связана исключительно положительная социально-политическая и экономическая динамика страны, и поколения азербайджанцев будут с благодарностью и ностальгией вспоминать годы правления Ильхама Алиева.
Судя по тому, как происходят региональные процессы, можно ожидать, что и двадцатые годы XXI столетия станут для Азербайджана такими же успешными, как и первые десять лет экономического роста в 2003-2013 годах, когда страна достигла двукратной величины роста ВВП и первого после советских показателей 1990 года удвоения экономики...
Новой истории - новые политические ритмы
Нужно вспомнить, что "перепрошивка" ритмов азербайджанской легитимности началась в 2016 году, когда было принято решение внести поправки в Конституцию и расширить до семи лет срок президентской каденции.
Таким образом, после президентских выборов 2018 года были заданы новые ритмы легитимности высшей власти.
Следующая "перебивка" была рождена пандемическим 2020 годом – временем великого перелома глобальной экономической системы, который продолжается по сей день.
Осенью 2019 года правящая партия "Ени Азербайджан", словно предчувствуя тревожное будущее, неожиданно предложила перенести парламентские выборы с ноября на февраль 2020 года. Второго декабря 2019 года Милли Меджлис подавляющим большинством принимает обращение к президенту Азербайджана с просьбой назначить внеочередные парламентские выборы на февраль 2020 года.
Как мы теперь понимаем, это решение оказалось дальновидным, а потому полностью оправданным, поскольку буквально через месяц началась глобальная пандемия коронавируса, которая, очевидно, не позволила бы провести осенью 2020 года полноценные парламентские выборы.
Однако в итоге, несмотря на колоссальное перенапряжение нации, вызванное вначале пандемией коронавируса, а затем и Второй Карабахской войной, блистательная победа в которой была оплачена кровью шехидов, граждане страны ощутили уверенность в будущем своей страны, испытали гордость за усиление ее геополитических позиций и, судя по мониторингу общественных настроений, выразили доверие и признательность президенту и Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за блистательный путь развития Азербайджана, пройденный под его руководством.
Рост напряжения глобального поля
Принимая решение перенести президентские выборы на февраль 2024 года, Ильхам Алиев, по сути, выигрывает целый год. Причем не столько для подготовки к парламентским выборам, сколько для того, чтобы сохранить стабильность и защищенность страны от внешних вызовов и потрясений.
Как известно, через год, в ноябре 2024-го, мы узнаем, кто станет победителем президентских выборов в США и какую партию он будет представлять в Белом доме. Тогда же станет понятно, трансформируется ли война России в Украине до масштабов прямого столкновения с НАТО.
Вот почему в преддверии этих глобальных вызовов, даже в такой стабильной в социально-экономическом плане стране, как Азербайджан, так важно оперативно, спокойно и без излишнего внимания извне решить вопросы легитимности правления.
А заодно узнать, какое развитие получит династическая система власти, проявившая себя на опыте СНГ как наиболее устойчивая и стабильная к внешним потрясениям…