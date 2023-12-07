Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 13:46

Распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 7 февраля 2024 года досрочных президентских выборов прозвучало как гром посреди относительно спокойного каспийского неба. В чем смысл решения главы государства? Каковы его задачи?

Кто задает календарь, тот и власть На заре истории государственности именно власть задавала динамику политического календаря, добавляя в природные циклы отдельные события, имевшие для своей эпохи принципиально важное значение. Так было всегда, и нынешние времена не исключение. Ритмика политического календаря Азербайджана отличается от динамики его соседей по СНГ непосредственной погруженностью в поток истории, происходящей "здесь и сейчас". Согласитесь, что в сиюминутный по историческим меркам период с 2020 по 2023 годы произошли события, значимость которых можно сравнить разве что с возникновением на политической карте мира Азербайджанской Республики как независимого суверенного государства. Деоккупация азербайджанских земель и возвращение Карабаха в материнское лоно своего государства станут такими же устойчивыми символами исторических свершений, как другие атрибуты национальной идентичности - государственный флаг, гимн, валюта…

Азербайджанская нация переустанавливает символы ценой собственной крови и пота, и неудивительно, что они становятся не просто атрибутами, а живым политическим телом. По существу, президент Ильхам Алиев сегодня - такой же сильный и воплощенный символ современного Азербайджана, как флаг или герб нашей страны. С годами его президентства связана исключительно положительная социально-политическая и экономическая динамика страны, и поколения азербайджанцев будут с благодарностью и ностальгией вспоминать годы правления Ильхама Алиева. Судя по тому, как происходят региональные процессы, можно ожидать, что и двадцатые годы XXI столетия станут для Азербайджана такими же успешными, как и первые десять лет экономического роста в 2003-2013 годах, когда страна достигла двукратной величины роста ВВП и первого после советских показателей 1990 года удвоения экономики... Новой истории - новые политические ритмы Нужно вспомнить, что "перепрошивка" ритмов азербайджанской легитимности началась в 2016 году, когда было принято решение внести поправки в Конституцию и расширить до семи лет срок президентской каденции. Таким образом, после президентских выборов 2018 года были заданы новые ритмы легитимности высшей власти.

Следующая "перебивка" была рождена пандемическим 2020 годом – временем великого перелома глобальной экономической системы, который продолжается по сей день. Осенью 2019 года правящая партия "Ени Азербайджан", словно предчувствуя тревожное будущее, неожиданно предложила перенести парламентские выборы с ноября на февраль 2020 года. Второго декабря 2019 года Милли Меджлис подавляющим большинством принимает обращение к президенту Азербайджана с просьбой назначить внеочередные парламентские выборы на февраль 2020 года. Как мы теперь понимаем, это решение оказалось дальновидным, а потому полностью оправданным, поскольку буквально через месяц началась глобальная пандемия коронавируса, которая, очевидно, не позволила бы провести осенью 2020 года полноценные парламентские выборы.